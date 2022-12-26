Форвард «Манчестер Юнайтед» Эланга может перейти в «Эвертон»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может сменить клуб, сообщает The Athletic.
По информации источника, в услугах 20-летнего шведского футболиста заинтересован «Эвертон». Главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард находится в поиске качественных атакующих футболистов. Одним из таких кандидатов является Эланга.
Эланга выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей. В марте текущего года Эланга дебютировал в составе национальной команды Швеции.
«Манчестер Юнайтед» в 14 матчах набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023. «Эвертон» (14) — на 17-м месте.
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