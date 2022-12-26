«Брайтон» хочет удержать Мак Аллистера до 2024 года, несмотря на интерес топ-клубов

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер находится в сфере интересов многих топ-клубов после успешного выступления на чемпионате мира в составе сборной Аргентины. Несмотря на ажиотаж вокруг хавбека, «чайки» хотят удержать игрока в своём составе минимум до 2024 года, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

Одним из клубов, которые претендует на футболиста, по сведениям инсайдера, является лондонский «Челси». Однако исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер не планирует устраивать распродажу своих игроков в январе, в том числе это касается и аргентинского хавбека.

Мак Аллистер провёл за сборную Аргентины шесть матчей на чемпионате мира. На его счету один гол (в матче с Польшей — 2:0), а также одна результативная передача (в финальной встрече с Францией — 4:2 по пенальти, 3:3 после овертаймов).

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