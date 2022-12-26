Саморано: иногда кажется, что Месси нет на поле, а потом он будто падает с небес

Бывший футболист «Реала» и «Интера» Иван Саморано поделился мнением о нападающем «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеле Месси.



«Не осталось прилагательных для описания Месси. По крайней мере, меня уже ничего не удивляет. Лео олицетворяет то, что такое любовь к футболу. Он представляет каждого из нас на поле и заставляет переживать целый спектр эмоций. Иногда кажется, что его нет в игре, на поле, а потом он будто падает с небес. Это что-то великое. Думаю, футбол вознаградил его победой на чемпионате мира, которую он, безусловно, заслужил.



Месси был лучшим игроком мира на протяжении 15 лет, а добиться этого нелегко. Я провёл множество замечательных лет в европейском футболе, но быть лучшим в течение 15 лет — это невероятно трудно. Месси добился этого, и футбол наградил его. Сейчас Месси находится в одном ряду с Пеле и Марадоной», — приводит слова Саморано Ole.