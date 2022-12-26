«Челси» заинтересовался нападающим «Лилля» Дэвидом

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, несмотря на неудачное выступление в составе Канады на чемпионате мира, продолжает вызывать интерес клубов Европы. По сведениям британского журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, одним из претендентов на игрока является «Челси».

Главный тренер лондонского клуба Грэм Поттер является давним фанатом канадского форварда, в связи с чем хотел бы видеть его в своём составе. Летний переезд игрока на «Стэмфорд Бридж» рассматривается как более осуществимый, но возможен переход и в январе. Сам «Лилль» не будет препятствовать уходу своего игрока.

Ранее сообщалось, что клуб планирует совершить трансфер как минимум трёх игроков для усиления основного состава команды. Кроме позиции нападающего, синие также хотят укрепить линию обороны, подписав защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля.

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