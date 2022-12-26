Непомнящий рассказал о минусах возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«По возможному переходу в Азию у меня две позиции: если есть терпение и возможность подождать — ждать. Но если такой возможности нет, то делать нечего: безвыходная ситуация — нужно играть. Правда, играть в Азии — это сумасшедшие расходы. Зарабатывать в Азии практически невозможно. Азиатская Лига чемпионов приносит мизерные премиальные для чемпиона. Ещё и другой часовой пояс: представляете, пять-семь часов разница — длинные и дорогие перелёты. Минусов больше, чем плюсов.



Если мы не перейдём в Азию, то можем пропустить отбор на следующий чемпионат мира. Только это торопит нас. Если мы сейчас не включимся, то останемся ещё без одного отборочного цикла на ЧМ.



Если переходить в Азиатскую конфедерацию, то вижу больше минусов, чем плюсов. Единственный плюс, что будем играть официальные матчи», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.