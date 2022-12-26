Конте: это первый раз в моей карьере, когда команда пропускает первой девять раз подряд

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат в матче АПЛ с «Бренфордом» (2:2).
«Для зрителей, которые уже смотрели игры «Тоттенхэма», это ещё одна захватывающая игра. С одной стороны, я должен быть рад тому, как наша команда играла во втором тайме.
С другой – вот уже девять игр подряд мы пропускаем первыми. Команда, которая хочет сохранить хорошую позицию в турнирной таблице, должна выглядеть стабильно. Нам необходимо найти решение этой проблемы.
Это первый случай в моей карьере, когда команда пропускает первой девять матчей подряд. Команда показала отличный характер, но нужно было играть так с самого начала. «Брентфорд» очень хорош, но мы могли выиграть», — приводит слова Конте Football.London.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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