Спортивный юрист рассказал, как происходит переход из УЕФА в АФК

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о деталях процедуры перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Мы подаём заявление по специальной форме – приложение А для приёма в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию). Направляем документы, которые перечислены в приложении B – заявления, отчёты, регламенты и прочие документы. Плюс необходимо предоставить письмо из УЕФА об отсутствии возражений по поводу перехода России. Затем происходит голосование на конгрессе АФК, где обсуждается предоставление России ordinary membership (обычного членства).



Понятно ли, когда и как может проходить конгресс? По срокам информации нет. В АФК находятся 47 членов, а кворум – больше 50%. Решения принимаются простым большинством. То есть могут собраться представители 24 стран, и хватит 13 голосов. Хотя вряд ли соберётся лишь 24 участника конгресса, скорее, больше.



Вероятно, может быть и внеплановый конгресс, но говорить вообще нужно о другом. Всё это имеет смысл, если заранее были достигнуты договорённости. На мой взгляд, было бы безрассудно делать всё сразу в лоб. Нужно заранее обсудить с УЕФА и с АФК. Вы готовы отпустить Россию? А вы хотите нас принять?» — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.