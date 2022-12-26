«Брайтон» на выезде уверенно обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 14-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана. На 35-й минуте защитник «Саутгемптона» Ромен Перро отправил мяч в собственные ворота. На 56-й минуте хавбек «Брайтона» Соломон Марч довёл счёт до разгромного. На 71-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, однако полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус не сумел его реализовать. Через две минуты Уорд-Праус сократил отставание хозяев.
«Брайтон» в 15 матчах набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» (12) — на 19-м месте.
- 26 декабря 2022
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