Спортивный юрист — о вероятном уходе в Азию: кто-то вообще считал, будет ли это выгодно?

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Требуется крутая лоббистская работа. Тут турниры и клубов, и сборных. Приходит Россия, и из-за неё двигаются шашки. Причём чуть ли не декларируется, что это временное решение. Зачем оно Азии? Если Россия выйдет на ЧМ-2026 от Азии, значит, кто-то другой потеряет путёвку на турнир. Я бы на месте азиатских стран сказал: «Ээ… стоп, какая Россия? Почему условная Япония или Австралия должна оставаться без чемпионата мира, ради России?» С клубами точно так же. Это должна быть та самая лоббистская работа – проводить переговоры, объяснять, рассказать про новых спонсоров от России.



Из того, что я вижу по словам с исполкома РФС, я не понимаю, проводил ли кто-то всю предварительную работу. Кто-то вообще считал, будет ли нам всё это выгодно? С какого этапа мы начнём играть? В каких соревнованиях? Этого никто сейчас не понимает.



Я никого не хочу критиковать. Я просто хочу понять: кто-то проделал ту работу, которой сейчас занимаетесь вы, журналисты? Если проделали, то расскажите, пожалуйста. Это же серьёзное решение для всей страны. Есть какие-то договорённости с ФИФА? Когда и где мы будем играть? Нас вообще ждут? Смена футбольной федерации относится к компетенции РФС, поэтому им и нужно задавать вопрос. Это же не какие-то ужасные некорректные вопросы. Вполне нормальные. Вам говорят, что надо полностью поменять жизнь. Хочется же узнать, а почему так? Что я получу? С какого момента стану жить лучше?» — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Новость по теме Спортивный юрист: без согласия УЕФА переход России в Азию просто не состоится