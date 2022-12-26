Юрист рассказал, могут ли игроки разорвать контракт с клубом РПЛ в случае выхода из УЕФА
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Спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что игроки, выступающие в клубах Российской Премьер-Лиги, не смогут разорвать контракты со своими командами в случае перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Может ли переход в Азию быть существенным изменением договора, чтобы разрывать контракт? Думаю, нет. У футболистов есть контракт с клубом – его надо исполнять. Не думаю, что такое может стать уважительной причиной», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Ранее появилась информация, согласно которой ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборочном турнире на чемпионат мира – 2026, если Российский футбольный союз перейдёт в Азию.
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