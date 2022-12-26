Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прокопец: отправлять письмо о выходе из УЕФА, не понимая, примут ли тебя в АФК — за гранью

Прокопец: отправлять письмо о выходе из УЕФА, не понимая, примут ли тебя в АФК — за гранью
Комментарии

Спортивный юрист Михаил Прокопец раскритиковал решение РФС отправить письмо в УЕФА с намерением выйти из организации.

«Письмо о выходе из УЕФА не значится среди документов, необходимых для вступления в АФК. Просто отправлять такое письмо, не понимая, примут тебя или нет – это за гранью. Такой шаг можно делать, только зная всю дорожную карту. Возможно ли, что мы выйдем из УЕФА, а нас ещё и в Азию не примут? Теоретически, безусловно, возможно. Тем более если мы заранее не договорились с Азией.

Реально – нужно общаться, спрашивать «будете за нас голосовать?» Необходимо ездить, убеждать, переговорить со всеми. Это не делается так, что ты просто приходишь и говоришь «давайте голосовать». Тем более в ситуации, когда речь идёт о том, чтобы какая-то азиатская команда лишилась путёвки на чемпионат мира ради России», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Все точно понимают, что делают?» Спортивный юрист разобрал проблемы выхода России из УЕФА «Все точно понимают, что делают?» Спортивный юрист разобрал проблемы выхода России из УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022