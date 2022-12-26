Прокопец: отправлять письмо о выходе из УЕФА, не понимая, примут ли тебя в АФК — за гранью

Спортивный юрист Михаил Прокопец раскритиковал решение РФС отправить письмо в УЕФА с намерением выйти из организации.
«Письмо о выходе из УЕФА не значится среди документов, необходимых для вступления в АФК. Просто отправлять такое письмо, не понимая, примут тебя или нет – это за гранью. Такой шаг можно делать, только зная всю дорожную карту. Возможно ли, что мы выйдем из УЕФА, а нас ещё и в Азию не примут? Теоретически, безусловно, возможно. Тем более если мы заранее не договорились с Азией.
Реально – нужно общаться, спрашивать «будете за нас голосовать?» Необходимо ездить, убеждать, переговорить со всеми. Это не делается так, что ты просто приходишь и говоришь «давайте голосовать». Тем более в ситуации, когда речь идёт о том, чтобы какая-то азиатская команда лишилась путёвки на чемпионат мира ради России», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 26 декабря 2022
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