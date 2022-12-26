«Фулхэм» разгромил «Кристал Пэлас» в матче с двумя удалениями
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В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Фулхэм». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Фулхэма» Бобби Рид. Через три минуты защитник «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл получил прямую красную карточку и был удалён. На 57-й минуте поле покинул ещё один игрок хозяев — защитник Джеймс Томкинс получил вторую жёлтую карточку. На 71-й минуте защитник «Фулхэма» Тим Рим укрепил преимущество гостей. На 80-й минуте итоговый счёт установил форвард «Фулхэма» Александр Митрович.
«Фулхэм» набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (19) — на 11-м месте.
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