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«Фулхэм» разгромил «Кристал Пэлас» в матче с двумя удалениями

«Фулхэм» разгромил «Кристал Пэлас» в матче с двумя удалениями
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В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Фулхэм». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Фулхэма» Бобби Рид. Через три минуты защитник «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл получил прямую красную карточку и был удалён. На 57-й минуте поле покинул ещё один игрок хозяев — защитник Джеймс Томкинс получил вторую жёлтую карточку. На 71-й минуте защитник «Фулхэма» Тим Рим укрепил преимущество гостей. На 80-й минуте итоговый счёт установил форвард «Фулхэма» Александр Митрович.

«Фулхэм» набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» (19) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
26 декабря 2022, понедельник. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 3
Фулхэм
Лондон
0:1 Рид – 31'   0:2 Рим – 71'   0:3 Митрович – 80'
Удаления: Митчелл – 34', Томкинс – 57' / нет
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