«Ньюкасл» разгромил «Лестер» и обошёл «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Финальный свисток главного арбитра Джарреда Джиллетта зафиксировал победу гостей.
«Сороки» сумели забить два гола уже к седьмой минуте матча: на третьей минуте пенальти реализовал Кристофер Вуд, а спустя четыре минуты Бруно Гимарайнс ассистировал форварду Мигелю Альмирону, который удвоил преимущество гостей. Ещё до перерыва команда Эдди Хау довела счёт до разгромного – гол на счету Жоэлинтона, результативную передачу оформил защитник Киран Триппьер.
Этот результат позволил «сорокам» набрать 33 очка и подняться на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (32). При этом у команды Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе.
В активе «лис» осталось 17 баллов, команда занимает 13-ю позицию.
- 26 декабря 2022
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