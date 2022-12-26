Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» разгромил «Лестер» и обошёл «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

«Ньюкасл» разгромил «Лестер» и обошёл «Манчестер Сити» в таблице АПЛ
Комментарии

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лестер» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Финальный свисток главного арбитра Джарреда Джиллетта зафиксировал победу гостей.

«Сороки» сумели забить два гола уже к седьмой минуте матча: на третьей минуте пенальти реализовал Кристофер Вуд, а спустя четыре минуты Бруно Гимарайнс ассистировал форварду Мигелю Альмирону, который удвоил преимущество гостей. Ещё до перерыва команда Эдди Хау довела счёт до разгромного – гол на счету Жоэлинтона, результативную передачу оформил защитник Киран Триппьер.

Этот результат позволил «сорокам» набрать 33 очка и подняться на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (32). При этом у команды Хосепа Гвардиолы есть два матча в запасе.

В активе «лис» осталось 17 баллов, команда занимает 13-ю позицию.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
26 декабря 2022, понедельник. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Вуд – 3' (пен)   0:2 Альмирон – 7'   0:3 Жоэлинтон – 32'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022