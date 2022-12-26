Прокопец: почему мы считаем, что решение ФИФА изменится из-за смены конфедерации?

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Глобально ФИФА отвечает за футбол во всём мире. Если 1/8 часть суши не участвует, значит, что-то пошло не так. Какие бы причины ни назывались. Формально есть мифический вопрос безопасности, хотя ни один матч РПЛ не отменили, все играют, никаких проблем, никто не нападает на футболистов или болельщиков. Насколько я понимаю, решение ФИФА обусловлено именно политической конъюнктурой. При желании можно было спокойно поступить иначе. Назначить нейтральные поля. Есть Турция, Дубай, Сербия… Точно так же, как нейтральные поля сейчас у Беларуси и Украины. На случай отказа играть есть регламент, в котором написано о техническом поражении со счётом 0:3. ФИФА от своего же регламента отошёл.



Непонятно, почему мы считаем, что политическое решение ФИФА изменится из-за того, что мы сменим конфедерацию – хоть мы в Европе, хоть в Азии, хоть в Океании. Это ключевой момент. Есть шанс, что назад уже не откатить. Тут требуется осознанное решение. Все точно понимают, что делают?» — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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