«Арсенал» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором лидер чемпионата — «Арсенал» — примет «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Стартовый свисток главного арбитра Майкла Оливера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Перед лондонским дерби «Арсенал» имеет в активе 37 баллов после 14 матчей и опережает ближайшего преследователя — «Ньюкасл Юнайтед» — на четыре очка. При этом команда Эдди Хау провела на две игры больше. 14 матчей также сыграл «Манчестер Сити», у команды Хосепа Гвардиолы 32 балла и третье место в таблице.

«Вест Хэм» располагается всего в одном очке от зоны вылета. Команда Дэвида Мойеса набрала лишь 14 баллов за 15 матчей и располагается на 16-й строчке.