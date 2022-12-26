Состояние Пеле ухудшилось, он попрощался с семьёй

Состояние легенды мирового футбола — бразильца Пеле — ухудшилось, сообщает бизнесмен Фрэнк Халид в своём «твиттере».
«Пеле, который продолжает находиться в госпитале, попрощался со своей семьёй и друзьями. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком. Его семья говорит, что состояние ухудшается всё больше», — написал Халид.
Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Он был вынужден провести Рождество в больнице. Заболевание было выявлено у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Исторический момент. Пеле забивает свой тысячный гол!
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