Эндрю Робертсон стал лидером АПЛ по количеству голевых передач среди защитников

Крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в игре 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» записал на свой счёт результативную передачу: на пятой минуте он ассистировал Мохамеду Салаху, который открыл счёт. Для шотландца это уже 54-я голевая передача в АПЛ. Таким образом, Робертсон обогнал бывшего игрока «Эвертона» Лейтона Бэйнса и стал лидером по количеству результативных пасов среди защитников в английском первенстве.

Эндрю Робертсон выступает за красных с 2017 года. В составе команды он выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Матч между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» проходит в эти минуты. На данный момент в игре перерыв, впереди команда Юргена Клоппа — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Робертсон во время карантина научился исполнять штрафные: