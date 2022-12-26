Филипп Лам назвал лучшего игрока года в Бундеслиге

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался о лучшем игроке года в немецкой Бундеслиге.



«Назвать игрока года всегда сложно. В этом году нужен кто-то, проявивший себя не только в Бундеслиге, но и на чемпионате мира. Думаю, я бы назвал Джуда Беллингема, который продолжает развиваться и самосовершенствоваться. Он ключевой игрок дортмундской «Боруссии».



Кроме него, хотел бы отметить Джамала Мусиалу. В этом сезоне он часто играл решающую роль в матчах «Баварии». Также он провёл три хороших матча на чемпионате мира. Я бы сказал, что это выдающиеся футболисты, но в Бундеслиге есть и другие хорошие игроки, которые борются и проявляют себя очень ярко», — приводит слова Лама пресс-служба Бундеслиги.