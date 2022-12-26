Кузнецов: «Сочи» пропагандирует атакующий футбол — с Бердыевым им придётся перестраиваться

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил решение «Сочи» назначить главным тренером Курбана Бердыева.

«Мы знаем, что Курбан Бекиевич — требовательный тренер, а его футбол строится от обороны. «Сочи» пропагандирует атакующий футбол — с Бердыевым им придётся перестраиваться.



Как может сказаться трёхлетнее отсутствие Бердыева в РПЛ? Он опытный тренер и соскучился по РПЛ. Думаю, что такой специалист не изменится, а будет придерживаться своей линии. Если есть с кем делать команду, то он её сделает», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

70-летний Бердыев вернулся в российский чемпионат спустя три года после того, как покинул казанский «Рубин» в 2019 году. Специалист дважды в своей карьере приводил казанцев к титулу чемпионов РПЛ.