Кузнецов: «Сочи» пропагандирует атакующий футбол — с Бердыевым им придётся перестраиваться

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил решение «Сочи» назначить главным тренером Курбана Бердыева.
«Мы знаем, что Курбан Бекиевич — требовательный тренер, а его футбол строится от обороны. «Сочи» пропагандирует атакующий футбол — с Бердыевым им придётся перестраиваться.
Как может сказаться трёхлетнее отсутствие Бердыева в РПЛ? Он опытный тренер и соскучился по РПЛ. Думаю, что такой специалист не изменится, а будет придерживаться своей линии. Если есть с кем делать команду, то он её сделает», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
70-летний Бердыев вернулся в российский чемпионат спустя три года после того, как покинул казанский «Рубин» в 2019 году. Специалист дважды в своей карьере приводил казанцев к титулу чемпионов РПЛ.
- 26 декабря 2022
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