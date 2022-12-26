Макелеле: Месси или Роналду? Это то же самое, что делать выбор между Марадоной и Пеле

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле высказался о форварде сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеле Месси и о португальском нападающем Криштиану Роналду.
«Я думаю, рассуждать, кто из них лучший – неверно. Вы просто не можете этого сделать. Это то же самое, что выбирать между Пеле и Марадоной. Это разные культуры, разный футбол.
Месси рождён с этим талантом, но они оба – невероятные игроки. Я не могу сделать выбор между ними», — приводит слова Макелеле Sky Sports.
Оба футболиста со своими сборными принимали участие в чемпионате мира в Катаре. Португалия завершила выступление в четвертьфинале турнира, уступив сборной Марокко. При этом Роналду в матчах плей-офф оставался в запасе.
Аргентина выиграла мировое первенство впервые с 1986 года. Для Месси это был пятый чемпионат мира, главный титул он завоевал впервые в карьере.
Джорджина удивила Роналду подарком на Рождество:
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