«Я ничего не знаю». Фернандес — о предложении по нему «Бенфике» в размере € 100 млн

Центральный полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес не стал комментировать информацию о том, что лиссабонский клуб отклонил предложение неназванного клуба по нему в размере € 100 млн.

«Я ничего не знаю. Мой агент заботится обо всех этих делах. В данный момент я сосредоточен на выступлении за «Бенфику», впереди у нас важный матч в ближайшие дни», — приводит слова 21-летнего футболиста Record.

Энцо Фернандес стал чемпионом мира в составе Аргентины на мировом первенстве в Катаре. По окончании турнира аргентинец был признан лучшим молодым игроком соревнования. Сообщается, что «Бенфика» готова отпустить игрока за сумму, прописанную в его контракте — € 120 млн.

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