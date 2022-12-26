Андрей Канчельскис: России нужно постараться остаться в УЕФА
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Бывший футболист национальной команды России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе России из УЕФА в АФК.
«Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию. В сложившейся ситуации нужно понимание — что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА. Главное, чтобы у нас была хоть какая-то ясность и информация», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола из УЕФА могут объявить уже завтра, 27 декабря, когда состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).
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