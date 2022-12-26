Андрей Канчельскис: России нужно постараться остаться в УЕФА

Бывший футболист национальной команды России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе России из УЕФА в АФК.

«Если нам дадут понять, что ближайшие десять лет мы не будем играть, то, конечно, нужно думать о переходе в Азиатскую конфедерацию. В сложившейся ситуации нужно понимание — что будет дальше при таком раскладе. Но если есть шанс, то России нужно постараться остаться в УЕФА. Главное, чтобы у нас была хоть какая-то ясность и информация», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола из УЕФА могут объявить уже завтра, 27 декабря, когда состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).