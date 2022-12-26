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«Ливерпуль» на выезде уверенно обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде уверенно обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк». Финальный свисток главного арбитра Пола Тирни зафиксировал победу команды Юргена Клоппа со счётом 3:1.

Счёт был открыт спустя пять минут после начала игры – защитник Эндрю Робертсон ассистировал Мохамеду Салаху, который нанёс точный удар по воротам Робина Ольсена. На 37-й минуте Вирджил ван Дейк удвоил преимущество красных, голевая передача на счету Салаха.

Хозяева сумели возродить интригу в матче – Олли Уоткинс сократил отставание «Астон Виллы» в счёте на исходе часа игры, однако на 81-й минуте Стефан Байчетич забил третий мяч мерсисайдцев.

Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ.

«Астон Вилла» (18) – на 12-й позиции.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
26 декабря 2022, понедельник. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 5'   0:2 ван Дейк – 37'   1:2 Уоткинс – 59'   1:3 Байчетич – 81'
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