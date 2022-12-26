Родственники Пеле опубликовали видео из больницы

Дочь легендарного Пеле, Кели Насименто, опубликовала видео, на котором родственники 82-летнего бразильца навестили его в больничной палате.

Как сообщает Marca, родные трёхкратного чемпиона мира понимают, что состояние Пеле крайне тяжёлое. Его сын, Эдиньо, находится в больнице вместе с отцом, так как худшие прогнозы могут сбыться в течение нескольких часов.

Король футбола продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Он был вынужден провести Рождество в больнице. Заболевание было выявлено у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.