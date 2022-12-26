Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:1).
«Мы добились хорошего результата в сложном матче. Думаю, что первый тайм в нашем исполнении получился исключительным. У соперника были свои моменты, но мы были действительно хороши. Мне понравилось то, что я увидел. В перерыве мы сказали ребятам, какие аспекты игры можно улучшить, и единственной проблемой во втором тайме стал пропущенный гол.
Соперник сильно давил, но в домашнем матче это нормально. Мы знали, что так будет, и должны были уверенно пройти через все трудности. Мы могли забить третий гол намного раньше, но всё в порядке», — приводит слова Клоппа BBC со ссылкой на Amazon Prime.
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