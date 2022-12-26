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Арсен Венгер впервые с момента ухода из «Арсенала» посетил домашний матч команды

Арсен Венгер впервые с момента ухода из «Арсенала» посетил домашний матч команды
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер посетил домашний матч «канониров» впервые с момента ухода из клуба, сообщает Daily Mail. Француз присутствует на игре 17-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» принимает «Вест Хэм».

Специалист работал в лондонском клубе с 1996 по 2018 год. С «Арсеналом» он трижды выигрывал чемпионат Англии, а также по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.

Арсен Венгер стал первым иностранным тренером, который выиграл чемпионат Англии, а также первым иностранным тренером, который сумел сделать со своим клубом «золотой дубль» — то есть выиграл в одном сезоне и чемпионат, и Кубок. Также Венгер стал первым иностранцем, признанным в Англии тренером года.

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