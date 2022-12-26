Маттеус — о Мукоко: я бы посоветовал ему не следовать зову денег и остаться в «Боруссии»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус дал совет 18-летнему нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфе Мукоко, который, согласно источникам, может перейти в один из топ-клубов Европы.
«Я бы посоветовал ему остаться в «Боруссии» как минимум ещё на один-два года и не следовать зову денег. Он недавно стал постоянным игроком команды Терзича, он ещё очень молод, и у него впереди фантастическое будущее и карьера. Ему следует отказаться от миллиона-другого в этом возрасте и разумно планировать карьеру. Он ещё может переехать за границу.
У меня тоже были невероятно выгодные предложения из Италии с самого раннего возраста. В то время Серия А была тем, чем является Премьер-лига сегодня: высочайшим по уровню чемпионатом. Есть много примеров, когда молодые игроки слишком рано уезжали в Англию или в другие высшие лиги, потому что им уже не терпелось, но в итоге их ждала неудача», — приводит слова Маттеуса Bild.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
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