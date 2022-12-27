«Научишь меня, Анхель?» Рами — Ди Марии на предложение «поплакать в другом месте»

Игрок «Труа» Адиль Рами ответил полузащитнику сборной Аргентины Анхелю Ди Марии. Напомним, в одной из своих социальных сетей чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции назвал голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинеса «главным мудаком в футбольном мире» за его поступки после завершения финала турнира 2022 года в Катаре.
Некоторые футболисты сборной Аргентины отреагировали на это высказывание, в частности, Ди Мария прокомментировал запись следующим образом: «Мартинес — лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте»
Рами продемонстрировал несколько фотографий с плачущим Анхелем Ди Марией и добавил подпись: «Научишь меня, Анхель?»
Фото: Из соцсетей
Мартинес после финала сделал несколько провокационных высказываний в адрес нападающего французов Килиана Мбаппе и других игроков. Также голкипер аргентинцев приложил к паху приз лучшему вратарю чемпионата мира 2022 года.
Как Неймар, Месси и Ди Мария тренировались вместе:
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