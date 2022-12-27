Унаи Эмери высказался о поражении «Астон Виллы» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мыслями после поражения своих подопечных от «Ливерпуля» со счётом 1:3.
«Это был тяжёлый матч. В первом тайме они забили два гола со штрафных, и я был очень разочарован тем, что мы пропустили эти мячи. Но у нас были шансы, и мы боролись, используя возможности для атаки.
Первые 20 минут второго тайма были хорошим моментом для нас. Мы забили, мы создавали моменты, мы выходили на хорошие позиции и владели мячом. У нас была уверенность, чтобы взять на себя ответственность на поле, но, когда мы пропустили третий мяч, матч действительно был закончен.
Я не счастлив, потому что хочу побеждать. Но я думаю, что мы можем совершить шаг вперёд, продолжая делать свою работу, но добавляя что-то особенное на поле», — приводит слова Эмери BBC.
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