Агбонлахор: все, кто смотрел финал ЧМ-2022, знали, что с Мартинесом Аргентина выиграет
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Бывший футболист «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор поделился мнением о выступлении голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной. Это выдающееся выступление. Я говорю о нескольких сейвах, которые Эмилиано совершил во время турнира. Думаю, все, кто смотрел финал чемпионата мира, знали, что Аргентина выиграет с таким голкипером. Он вернётся в «Астон Виллу» как лучший вратарь мира», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT со ссылкой на Amazon Prime.
Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером турнира.
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