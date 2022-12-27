Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агбонлахор: все, кто смотрел финал ЧМ-2022, знали, что с Мартинесом Аргентина выиграет

Агбонлахор: все, кто смотрел финал ЧМ-2022, знали, что с Мартинесом Аргентина выиграет
Комментарии

Бывший футболист «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор поделился мнением о выступлении голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной. Это выдающееся выступление. Я говорю о нескольких сейвах, которые Эмилиано совершил во время турнира. Думаю, все, кто смотрел финал чемпионата мира, знали, что Аргентина выиграет с таким голкипером. Он вернётся в «Астон Виллу» как лучший вратарь мира», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT со ссылкой на Amazon Prime.

Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером турнира.

Новость по теме
Маурисио Пинилья: кто такой Эмилиано Мартинес, чтобы издеваться над Килианом Мбаппе?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022