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«Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» и оторвался от «МС» на восемь очков

«Арсенал» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» и оторвался от «МС» на восемь очков
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Вест Хэм». Финальный свисток главного арбитра Майкла Оливера зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.

На пятой минуте полузащитник «канониров» Букайо Сака поразил ворота «молотобойцев», однако взятие ворот отменили после просмотра VAR. На 27-й минуте счёт открыл хавбек «Вест Хэма» Саид Бенрахма, который реализовал пенальти.

«Арсенал» сумел переломить ход встречи во втором тайме: на 53-й минуте Сака сравнял счёт, спустя пять минут Габриэл Мартинелли вывел хозяев вперёд, а на 69-й минуте Эдди Нкетиа забил третий гол «канониров». Итог — 3:1 — победа «Арсенала».

Команда Микеля Артеты набрала 40 очков и упрочила лидерство в АПЛ. «Арсенал» опережает «Ньюкасл» на семь очков, а «Манчестер Сити» — на восемь.

У «Вест Хэма» в активе 14 баллов и 16-я позиция.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
26 декабря 2022, понедельник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Бенрахма – 27' (пен)   1:1 Сака – 53'   2:1 Мартинелли – 58'   3:1 Нкетиа – 69'
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