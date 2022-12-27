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Переговоры «Челси» и «Монако» о трансфере Бадьяшиля находятся на продвинутой стадии

Переговоры «Челси» и «Монако» о трансфере Бадьяшиля находятся на продвинутой стадии
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Переговоры «Челси» и «Монако» о трансфере защитника Бенуа Бадьяшиля находятся на продвинутой стадии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Челси» и «Монако» вышли на продвинутую стадию переговоров о трансфере 21-летнего защитника. Лондонский клуб сделал официальное предложение по игроку. Переговоры продолжаются.

Сумма трансфера француза составит € 35–40 млн. Все стороны переговоров надеются, что сделка будет скоро закрыта.

В этом сезоне центральный защитник провел 16 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил два гола и получил пять жёлтых карточек.

«Челси» занимает восьмое место турнирной таблицы Премьер-лиги. Следующий матч лондонцы проведут сегодня, 27 декабря, встретившись с «Борнмутом».

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