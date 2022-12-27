Артета: мы играли не так, как хотел «Вест Хэм». «Арсенал» заслужил эту победу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги матча с «Вест Хэмом» (3:1) в АПЛ.



«Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство. Мы с самого начала матча стали играть не так, как хотел соперник, продолжали давить, верить в себя и в итоге заслужили победу.



Нкетиа я крепко обнял, потому что он полностью заслужил гол своей игрой. Он показал свои силу, мастерство и умение дождаться момента, а также самообладание. Выдающееся выступление», – приводит слова Артеты BBC.



«Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Вест Хэм» в матче 17-го тура АПЛ. Финальный свисток главного арбитра Майкла Оливера зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.



Команда Микеля Артеты набрала 40 очков и упрочила лидерство в АПЛ. «Арсенал» опережает «Ньюкасл» на семь очков, а «Манчестер Сити» — на восемь.

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