«МЮ» готов заплатить отступные за Энцо Фернандеса. Приоритет «Ливерпуля» — Беллингем

Только «Манчестер Юнайтед» может заплатить 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса.



О готовности манкунианцев выплатить сумму отступных, прописанную в контракте полузащитника с «Бенфикой», рассказал португальский журналист Бруну Андраде.



«Ливерпуль» был первым клубом, заинтересовавшимся Энцо. Интерес возник из-за хороших отношений клуба с Жорже Мендешем, особенно после прихода Дарвина Нуньеса.



Перед чемпионатом мира я не верил, что Энцо уйдет в январе. Теперь, после чемпионата мира, я нисколько не удивлюсь. Однако «Бенфика» продаст его в январе только за 120 миллионов евро.



Я не хочу рисковать, называя будущий клуб. Я буду основываться на своей информации: прямо сейчас единственный клуб, готовый заплатить 120 миллионов евро, – это «Манчестер Юнайтед».



«Ливерпуль» хочет Энцо и он нравится клубу, но приоритет – Джуд Беллингем», – приводит слова Андраде DaveOCKOP.

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