Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 рассказал, что сборная Германии после матчей ужинала на стад

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев рассказал, что сборная Германии после матчей турнира ужинала прямо на стадионе.
«Сборная Германии жила в северной части Катара. В отдаленности даже от самого ближайшего стадиона. Поэтому была история, что они не привезли игрока на пресс-конференцию из-за того, что слишком далеко. Так вот, после матчей они просили ужин прямо на стадионе. Мы им накрывали не в раздевалке, а в разминочной зоне. То есть сразу после игры они приходили и кушали там. Наша работа заключалась в том, чтобы обеспечить им наличие всего необходимого. Главная сложность процесса – количество времени. Ведь перед матчем футболисты разминались в той зоне. То есть у нас было около двух часов, чтобы все организовать. Но опять же никаких проблем не возникало», — приводит слова Никимбаева «РБ Спорт».
Напомним, сборная Германии не вышла из группы, оставшись в квартете лишь третьей.
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