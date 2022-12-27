Сафонов: возможно, у «Сочи» появятся аргентинцы в обороне, Бердыев не доверяет россиянам

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможных изменениях в составе «Сочи» после назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.
«У Бердыева есть определенные требования к футболистам, но те, кто останутся в команде, прибавят. Он тренер определенного уровня — может взять веревку и объяснить людям как играть в линию, кто кого страхует и прочее. Курбан Бекиевич только до тупых не достучится и не сможет объяснить, как играть. В «Сочи» поднимется дисциплина, Бердыев очень жесткий в этом плане. Все говорят, что он всегда ставит автобус, но давайте вспомним, что, когда «Рубин» стал чемпионом, и у них играл Домингес, в тот сезон его команда больше всех забила. Курбан Бекиевич ставит игру, отталкиваясь от тех игроков, которые у него есть в наличии, а не просто «автобус». Если у тебя нет ни одного нападающего в команде, но ты будешь бежать в атаку сломя голову, то будешь смотреться как идиот.
Назначение Бердыева для «Сочи» плюс, команда прибавит. Но давайте понимать, Курбан Бекиевич не волшебник, поэтому не знаю, как будет выглядеть команда с ним в нынешнем сезоне. В следующем году уже можно будет смотреть результаты. Для «Сочи» хорошо, что сейчас большой перерыв, есть время понять кому по пути с клубом, а кому нет. Результат от Бердыева можно будет требовать со следующего сезона, а сейчас можно будет понять по игре, что он хочет и как он хочет. Он строгий тренер, у него нет никакой отсебятины. Да, есть импровизация в атаке, но в обороне сверхдисциплинированно играют его команды. Возможно, в «Сочи» появятся несколько аргентинцев в обороне, Курбан Бекиевич не очень доверяет российским защитникам. В обороне у него, в основном, играли легионеры. Плюс у Бердыева игроки прибавляют, его чемпионский «Рубин» продал Семака, Бухарова и Рязанцева, а не купил.
Хотелось бы пожелать удачи Бердыеву. Человеку семьдесят лет, и он в отличной форме и при деле. Возраст в футболе — понятие растяжимое. Я смотрю также на Анчелотти, который в почтенном возрасте управляет «Реалом», как бразильцы приглашают тренера в возрасте, чтобы навести порядок в сборной», — приводит слова Сафонова Metaratings.
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