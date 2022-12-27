Нуньес упустил 4 голевых момента в матче против «Астон Виллы». Это антирекорд сезона

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес упустил 4 голевых момента в матче против «Астон Виллы» (3:1).
Три из этих моментов были упущены в первом тайме. Ни один игрок АПЛ в текущем сезоне не упустил больше шансов забить в одном матче.
Реализация нападающего «Ливерпуля» в текущем сезоне составляет всего 25% – он забил только в 4 из 16 явных голевых моментов в матчах чемпионата Англии. Это худший показатель среди игроков, имевших более 10 шансов забить.
Напомним, вчера, 26 декабря проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк». Финальный свисток главного арбитра Пола Тирни зафиксировал победу команды Юргена Клоппа со счётом 3:1.
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