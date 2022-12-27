Экс-генеральный директор «Спартака»: у красно-белых есть возможность догнать «Зенит»

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы красно-белых стать чемпионами в нынешнем сезоне.
«У «Спартака» есть возможность догнать «Зенит», но для этого красно-белым надо побеждать в оставшихся матчах. Если «Спартак» продолжит играть так, как это было в первой части сезона, то все возможно. Все зависит от «Зенита» и от того, будет ли команда терять очки. Все реально. Вспоминаю 2005 года, когда «Спартак» боролся с «Локомотивом» и отставание было 7 очков. Красно-белые за 7 туров до конца отыграли эту разницу.
Надо купить только серьезного центрального защитника, но такого сложно сегодня привезти из-за обстановки в стране. Нужно готовить своих футболистов. У «Спартака» есть игроки, которые выступали довольно удачно на этой позиции. Есть Чернов, Литвинов», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».
После 17 туров «Спартак» занимает второе место и отстает от «Зенита» на 6 очков.
Чемпионат России возобновится в начале марта 2023 года.
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