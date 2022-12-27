Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022: для катарцев было важно вручить национальную одежду Месси

Сотрудник оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев объяснил, зачем эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подарил форварду сборной Аргентины Лионелю Месси традиционную арабскую одежду перед вручением Кубка мира.



«Конечно, такие вещи планируются. Это не просто национальная одежда, а символ высшего признания в арабском мире. По сути, его поставили на одну ступень с эмиром. Для катарцев важно было осуществить такую идею. Более того, в раздевалке других аргентинцев также ждала такая одежда. Уж не знаю, использовали ли они ее сразу. Но с собой точно увезли», — приводит слова Никимбаева «РБ Спорт».

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершился 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию в серии пенальти — 4:2 (3:3 после овертайма). Лучшим игроком турнира был признан Лионель Месси.