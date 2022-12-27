В «Оренбурге» заявили, что не будут искать замену ушедшему в «Крылья Советов» Сычевому

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб не будет искать замену Владимиру Сычевому, перешедшему в самарские «Крылья Советов».



«На позиции где играл Сычевой, у нас вообще нет проблем в клубе. Пока не планируем никаких действий в поиске нападающего, тем более на эту позицию. Мы уже усилились, подписали Матиаса Переса из Аргентины. Сейчас обдумываем об усилении на позиции правого защитника, здесь думаем, надо или не надо, до сих пор для себя ещё не приняли решение. Пока мы изучаем нужность и необходимость», — приводит слова Еремякина Metaratings.



В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.