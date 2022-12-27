Рохус Шох: В Казахстане никто не пожалел о переходе в УЕФА. Уровень сопротивления там выше

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана и бывший член исполкома РФС Рохус Шох высказался на тему возможного ухода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Окончательное решение должно быть принято завтра, 27 декабря, на Исполкоме РФС.



«С моей стороны некорректно давать советы и высказывать свое мнение бывшим коллегам. Я могу сказать только одно. Ровно 20 лет назад Казахстан перешел в УЕФА. Кстати, помогал в этом Вячеслав Иванович Колосков. Все футбольные люди в Казахстане до сих пор ему благодарны. Никто из казахских футболистов, тренеров ни на секунду не пожалел о переходе. Летом отмечали 20-летие. Ни один специалист или болельщик не высказал сожаление. Понятно, что есть свои минусы.



В этом году сборная Казахстана успешно выступала в Лиге наций. Кстати, у нее был российский тренер Магомед Адиев. Казахстан дважды обыграл сборную Словакии, опередил Беларусь и Азербайджан, выиграл группу и вышел в дивизион выше. Казалось бы, такой успех! Но при этом сборная Казахстана находится в рейтинге ФИФА даже ниже, чем сборная Кыргызстана. Ну и что? Этот рейтинг ничего не определяет. Уровень сопротивления в Европе выше», — приводит слова Шоха «РБ Спорт».



Россия может стать первой страной, которая сменит УЕФА на АФК. В истории были только обратные примеры. Израиль ушел из АФК в 1974-м и стал членом УЕФА в 1992-м, а Казахстан провел 19 лет в АФК (1993-2002), после чего также перешел в Европу.