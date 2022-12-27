Сергей Карасёв: не готов давать интервью сразу после матчей

Арбитр ФИФА Сергей Карасёв объяснил, почему не хочет общаться с прессой после матчей.



«Положительно отношусь к публикации РФС видео судейских переговоров. Чем больше информации для зрителей и чем больше судьи открыты — тем лучше.



Готов ли я отвечать на вопросы сразу после игры? Думаю, судьям это не надо делать.



Есть 22 игрока и мы, судьи. Если футболист ошибся, команда его будет подбадривать, все друг за друга. Мы тоже отвечаем друг за друга, но нас меньше. И мы принимаем серьезные решения, после игры на эмоциях можем что-то не то сказать.



Футболистам ведь никогда не задают вопрос: «У вас был момент, но с пяти метров вы не попали — почему?» По крайней мере, я ни разу не слышал. Задают общие вопросы. Например, чего не хватило для победы. Нам станут задавать вопросы о конкретных эпизодах.



После игры надо, чтобы эмоции схлынули. У футболистов — свои, у судей свои. Но у нас ответственность выше. То, что скажет футболист, не будут так обсуждать, как наши слова. Судья воспринимает происходящее на поле не так как на ТВ-картинке. В каких-то моментах судья не видит целую картину. Но в силу опыта и интуиции свистнет — и примет правильное решение. После игры я могу не воспроизвести на 100 процентов эпизод. И потом я хочу прежде пообщаться с коллегами, инспектором, посмотреть повтор эпизодов.



Чтобы общаться с прессой после игры надо быть уверенным в себе на 100 процентов. После игр не хочу ни с кем общаться, кроме как с помощниками и инспектором. Я даже с семьей не общаюсь в день игры и после. Жена и дети меня понимают», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт»



Напомним, ранее вице-президент РФС Александр Алаев выступил с такой инициативой. Президент РФС Александр Дюков обсудил ее с руководителем судей Павлом Каманцевым. Пока, вероятно, арбитры станут давать интервью сразу после игр во время февральского турнира клубов РПЛ в Абу-Даби. Это будет сделано в качестве эксперимента.

Новость по теме Дюков сообщил, что на зимнем турнире РПЛ в ОАЭ судьи будут давать интервью после матчей