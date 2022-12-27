Защитник «Факела» Суслов: после введения Fan ID снизилась посещаемость
Поделиться
Защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов высказался о введении системы Fan ID на стадионах РПЛ.
«Снизилась посещаемость, на стадионах стало тише. В Воронеже люди приходят поддержать команду и взамен получить радость и кайф от игры «Факела». Тем более, что сейчас такая ситуация в стране нервозная, что футбол – это способ как-то отвлечься. Хочу поблагодарить всех, кто приходит на игры, несмотря на введение Fan ID», — приводит слова Суслова Metaratings.
Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Ростова» и «Крыльев Советов». С 1 декабря закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
05:50
-
05:32
-
05:27
-
04:59
-
04:57
-
04:40
-
04:37
-
04:25
-
04:10
-
03:55
-
03:48
-
03:44
-
03:39
-
03:34
-
03:27
-
03:10
-
03:03
-
02:47
-
02:45
-
02:34
-
02:19
-
02:01
-
01:53
-
01:00
-
00:59
-
00:58
-
00:37
-
00:28
-
00:17
-
00:14
-
00:04
-
00:04
-
00:01
- 26 декабря 2022
-
23:53
-
23:40
Партнерский контент