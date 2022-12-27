Защитник «Факела» Суслов: после введения Fan ID снизилась посещаемость

Защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов высказался о введении системы Fan ID на стадионах РПЛ.



«Снизилась посещаемость, на стадионах стало тише. В Воронеже люди приходят поддержать команду и взамен получить радость и кайф от игры «Факела». Тем более, что сейчас такая ситуация в стране нервозная, что футбол – это способ как-то отвлечься. Хочу поблагодарить всех, кто приходит на игры, несмотря на введение Fan ID», — приводит слова Суслова Metaratings.



Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Ростова» и «Крыльев Советов». С 1 декабря закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.