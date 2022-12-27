Тарпищев: идею с участием российских клубов в азиатской Лиге чемпионов я пока не понимаю

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о возможном переходе РФС под эгиду Азиатской футбольной конфедерации.



«Я пока этого не понимаю, вот реально. Чемпионат России где проводиться будет? У нас. А там что они будут играть? Местный кубок Лиги чемпионов среди азиатских клубов? Вообще, это не убедительно, потому что нагрузки сильные, нужны двойные составы, на это нужны большие деньги. Я пока этого не понимаю», — приводит слова Шамиля Тарпищева Metaratings.



Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ранее сообщил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря, в случае положительного решения РФС успеет подать документы на вступление до 31 декабря, таким образом, сборная России сможет сыграть в квалификации мирового первенства 2026 года.