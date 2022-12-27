Тарпищев: идею с участием российских клубов в азиатской Лиге чемпионов я пока не понимаю

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о возможном переходе РФС под эгиду Азиатской футбольной конфедерации.
«Я пока этого не понимаю, вот реально. Чемпионат России где проводиться будет? У нас. А там что они будут играть? Местный кубок Лиги чемпионов среди азиатских клубов? Вообще, это не убедительно, потому что нагрузки сильные, нужны двойные составы, на это нужны большие деньги. Я пока этого не понимаю», — приводит слова Шамиля Тарпищева Metaratings.
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ранее сообщил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря, в случае положительного решения РФС успеет подать документы на вступление до 31 декабря, таким образом, сборная России сможет сыграть в квалификации мирового первенства 2026 года.
- 27 декабря 2022
-
05:50
-
05:32
-
05:27
-
04:59
-
04:57
-
04:40
-
04:37
-
04:25
-
04:10
-
03:55
-
03:48
-
03:44
-
03:39
-
03:34
-
03:27
-
03:10
-
03:03
-
02:47
-
02:45
-
02:34
-
02:19
-
02:01
-
01:53
-
01:00
-
00:59
-
00:58
-
00:37
-
00:28
-
00:17
-
00:14
-
00:04
-
00:04
-
00:01
- 26 декабря 2022
-
23:53
-
23:40