Роман Шаронов: на чемпионате мира ещё раз убедился, что Месси — командный игрок

лавный тренер хабаровского СКА Роман Шаронов высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре, а также об успехе Лионеля Месси.

«Убедился, что какие‑то идеи, новшества и прочую полезную для нас, тренеров, информацию всё‑таки больше дают клубные чемпионаты. Там длинные турниры с постоянным тренировочным процессом, и на дистанции можно разглядеть какие‑то задумки. А чемпионат мира — скоротечный турнир. Не думаю, что там всё построено на тренировочном процессе — в ход идут уже какие‑то другие составляющие.



Но какие‑то нюансы из просмотра матчей всё равно удалось для себя почерпнуть. Также должен сказать, что я очень рад за Лионеля Месси, этого великого футболиста, против которого мне посчастливилось сыграть. Хотя в том матче против него персонально действовал Кристиан Ансальди.



На этом чемпионате мира ещё раз убедился, что Лионель — командный игрок. В финальном матче было два показательных эпизода, когда он отрабатывал в обороне — догонял со спины и отбирал мяч.

Сборная Марокко играла в «автобус»? Когда мы говорим об «автобусах», то имеем в виду очень оборонительный футбол. Сборная Марокко в целом так и играла. Но вообще, конечно, сейчас в футболе идёт тренд на зрелищность. АПЛ, Серия А, Бундеслига, Ла Лига — в этих чемпионатах играют с акцентом на атаку, потому что футбол как продукт должен продаваться», — приводит слова Шаронова «Матч ТВ».