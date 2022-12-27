Александр Кучер: Мбаппе своей игрой на ЧМ-2022 доказал, что способен усилить «Днепр-1»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер пошутил на тему того, кого из участников ЧМ-2022 хотел бы пригласить в команду.
«Думаю, Мбаппе своей игрой и голами доказал, что способен усилить «Днепр-1». Нам как раз нужно усиление на эту позицию», — приводит слова Кучера «Украинский футбол».
Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром прошедшего ЧМ-2022, забив восемь голов в семи встречах. Сборная Франции заняла второе место, в финале уступив Аргентине (3:3, 2:4 пен.). Ранее Мбаппе уже выигрывал Кубок мира – в 2018 году. В финальной встрече в Москве на стадионе «Лужники» французы обыграли Хорватию (4:2).
«ПСЖ», за который выступает Мбаппе, занимает первое место в чемпионате Франции, набрав 41 очко после 15 матчей. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с «Баварией».
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
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