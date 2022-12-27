Сотрудник Оргкомитета ЧМ-2022: турецкий повар не должен был оказаться на поле

Сотрудник Оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев рассказал, как турецкий повар Нусрет Гекче оказался на поле после финала турнира и держал в руках Кубок мира.
«Это был порыв радости. Объективно в такой ситуации сложно сдержать кого-то, особенно с VIP трибуны. Конечно, он не должен был оказаться на поле. И трогать Кубок мира. Но повторюсь, подобных историй полностью исключить нельзя. Как-то значит прорвался. Видимо, очень этого хотел.
Сами аргентинцы тоже очень долго праздновали на поле. Такое тоже невозможно предсказать. По моему они даже опоздали на самолёт», — приводит слова Никимбаева «РБ Спорт».
Напомним, в финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Франции.
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