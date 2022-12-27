Александр Кучер: уверен, сборная Украины будет играть на следующих ЧМ и Евро

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер высказался о перспективах сборной Украины на ближайших турнирах, а также высказался о паре центральных защитников в национальной команде.

«Смогут ли Бондарь и Матвиенко стать достой сменой моей связки с Ракицким? Это был яркий этап в моей карьере, но футбол не стоит на месте, постоянно развивается и двигается вперёд. Могу только пожелать удачи Бондарю и Матвиенко, чтобы они с каждым матчем добавляли. Это игроки сборной Украины, которой я желаю только удачи.



Да, мы не вышли на чемпионат мира в Катар, но я думаю, что у этой команды все ещё впереди. Уверен, что сборная Украины будет играть на следующих чемпионатах мира и Европы», — приводит слова Кучера „Украинский футбол“.

Напомним, украинская сборная не смогла отобраться на чемпионат мира, недавно завершившийся в Катаре.

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