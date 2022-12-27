«С Рождеством вас и ваших жён». Ибрагимович опубликовал фото с голым торсом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с голым торсом на ринге и обратился с рождественским поздравлением.

«С Рождеством Христовым вас и ваших жён! Чао», — написал Ибрагимович под фотографией в одной из социальных сетей.

Напомним, в нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович ещё не выходил на поле из-за восстановления после операции. Его возвращение ожидается в январе 2023 года. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона. В прошлой кампании шведский форвард помог команде выиграть первое за 11 лет чемпионство в Италии. По ходу текущей кампании «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А второе место, набрав в 15 матчах 33 очка.

Ранее Ибрагимович выступал за «Лос-Анджелес», «ПСЖ», «МЮ», «Милан» и другие клубы.

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