«С Рождеством вас и ваших жён». Ибрагимович опубликовал фото с голым торсом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал фотографию с голым торсом на ринге и обратился с рождественским поздравлением.
«С Рождеством Христовым вас и ваших жён! Чао», — написал Ибрагимович под фотографией в одной из социальных сетей.
Напомним, в нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович ещё не выходил на поле из-за восстановления после операции. Его возвращение ожидается в январе 2023 года. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона. В прошлой кампании шведский форвард помог команде выиграть первое за 11 лет чемпионство в Италии. По ходу текущей кампании «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А второе место, набрав в 15 матчах 33 очка.
Ранее Ибрагимович выступал за «Лос-Анджелес», «ПСЖ», «МЮ», «Милан» и другие клубы.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 27 декабря 2022
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