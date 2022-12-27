Юрий Ковтун оценил возможный переход России в АФК

Тренер «Родины» Юрий Ковтун высказался о высказал своё мнение по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
«Перейдя в Азию, руководители РФС делают серьёзный шаг. Конечно, не принимать участие в международных соревнованиях и ждать чего-то — это не выход. Надо услышать мнение наших руководителей. Что касается Европы, то мы не знаем, когда нас туда вернут. Никто сейчас не даст гарантию, что российские клубы будут принимать участие в международных матчах с определённого числа, года. Решение руководителей РФС должно быть взвешенным, и хотелось бы услышать конкретных объяснений, почему сейчас надо переходить в АФК.
Переход в Азию убьёт российский футбол? Сказать, что всё будет плохо неправильно. Например, у сборной России есть прогресс. Сложно сказать, как на чемпионате отразится переход в Азию», – приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».
- 27 декабря 2022
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